Vladimir Putin e il petrolio, scacco matto all'Occidente con una mossa

Sandro Iacometti 12 novembre 2024 a

a

a

Difficile sapere se l’idea sia una conseguenza della vittoria di Donald Trump o il frutto di una strategia messa a punto da tempo per dominare il mercato mondiale del greggio e smarcarsi dalle sanzioni occidentali scattate dopo l’invasione dell’Ucraina. Stadi fatto che Mosca starebbe lavorando a un piano per fondere le sue più grandi compagnie petrolifere in un unico campione nazionale, con un'aggregazione che rafforzerebbe la presa del presidente Vladimir Putin sui mercati energetici globali e sull'economia russa in tempo di guerra.

Questo, almeno, è quanto racconta il Wall Street Journal, secondo cui lo scenario sarebbe sul tavolo del leader russo. Nel dettaglio, il gigante sostenuto dallo Stato Rosneft Oil assorbirebbe il produttore statale Gazprom Neft, una sussidiaria dell'esportatore di gas naturale Gazprom, e la Lukoil di proprietà indipendente. Tutte e tre le aziende sono sotto sanzioni statunitensi.

La società risultante diventerebbe il secondo produttore di greggio al mondo, dopo Aramco dell'Arabia Saudita. Pompando quasi tre volte la produzione di Exxon Mobil, il più grande produttore americano, un'entità combinata- sottolinea il Wsj- potrebbe consentire alla Russia di estorcere prezzi più alti ai clienti in luoghi come India e Cina. Negli ultimi mesi si sono svolti colloqui tra dirigenti e funzionari governativi.

Potrebbero o meno concludersi con un accordo e i dettagli di qualsiasi piano potrebbero cambiare, hanno aggiunto le fonti citate dal quotidiano statunitense. Del resto, speculazioni su fusioni e acquisizioni emergono periodicamente a Mosca e San Pietroburgo, ma negli ultimi dieci anni non si sono mai verificati grandi accordi energetici. Tra gli ostacoli ci sarebbe anche l'opposizione di alcuni dirigenti di Rosneft e Lukoil, nonché il problema di dover accumulare i fondi per pagare gli azionisti di Lukoil, spiegano le fonti. Ma sappiamo bene che se Putin dovesse prendere una decisione, è difficile che qualcuno o qualcosa possa fargli cambiare idea.

Sul piano, ovviamente, c’è il massimo riserbo. Un portavoce del Cremlino contattato dal Wsj ha detto che l'amministrazione non è a conoscenza di un accordo. Mentre da Rosneft definiscono del tutto falso il reportage,, ipotizzando anche una mossa volta a danneggiare la Russia. L'articolo, è la tesi, «potrebbe essere mirato a creare vantaggi di mercato competitivi nell'interesse di altri partecipanti al mercato».

La musica non cambia dalle parti di Lukoil, dove assicurano che che né la società né i suoi azionisti sono in procinto di negoziare una fusione «con nessuna delle parti, poiché ciò non sarebbe nell'interesse della società». I portavoce di Gazprom Neft e Gazprom, infine, hanno direttamente evitato di commentare.

Ma alcune fonti contattate dal Wsj sostengono che lo scenario non è affatto peregrino. Putin immagina un colosso in grado di competere con l'Arabia Saudita in un momento in cui la domanda di petrolio, pur essendo ancora enorme, sta rallentando di fronte ad alternative più ecologiche. Petrolio e gas sono la linfa vitale dell'economia russa, fornendo quasi un terzo delle entrate federali e trasmettendo a Putin influenza in tutto il mondo. Il successo della Russia nello stabilizzare la sua economia di fronte alle sanzioni occidentali è in gran parte dovuto alla sua industria petrolifera. E un esportatore leader potrebbe essere più forte di fronte alle sanzioni occidentali, che hanno complicato le esportazioni, paralizzato grandi nuovi progetti di petrolio e gas e bloccato i pagamenti. Ma l’operazione, spiegano le fonti, potrebbe anche servire alla Russia in un eventuale disgelo postbellico delle relazioni economiche.