“Bonus+ Per Te”, Natale più luminoso per le fasce deboli

Enel Energia riconosce un contributo del 20% dell'agevolazione sociale per le persone in difficoltà economica

06 dicembre 2024

Si chiama “Bonus+ Per Te” il regalo di Natale che Enel Energia ha pensato di far trovare sotto l’albero ai propri clienti che si trovano in situazioni di difficoltà economica e disagio. Una nuova iniziativa di solidarietà sociale, da parte del gruppo energetico, che si rivolge a quei clienti che in gergo tecnico vengono definiti “vulnerabili”.

In questo mese di dicembre, la società si rivolge, quindi, ai clienti Enel Energia intestatari di un solo contratto, di fornitura elettrica o gas (o entrambe), con un esborso per la spesa energetica negli ultimi dodici mesi, e che hanno un’età superiore ai settantacinque anni o fanno parte di famiglie numerose composte da più di quattro persone e che hanno ricevuto il bonus sociale per disagio economico per il 2024.

SOSTEGNO CONCRETO

Si tratta di un sostegno concreto che Enel ha deciso di riconoscere nella prima bolletta disponibile per alleggerire le famiglie alle prese generalmente alla fine dell’anno con un aumento di spese. Nella prossima bolletta Enel riconoscerà un contributo pari al 20% del valore del bonus ricevuto durante l’anno secondo le specifiche stabilite dalle istituzioni. Il bonus sociale per disagio economico viene infatti erogato da Enel Energia secondo dei requisiti indicati dal Governo e dalla Arera, autorità di Regolazione competente per Energia, Reti e Ambiente.

L’iniziativa “Bonus+ Per Te” rientra nell’ambito del profilo di solidarietà sociale che persegue il Gruppo energetico per promuovere azioni concrete a favore dei propri clienti, con particolare attenzione ai più vulnerabili. Quella appena annunciata è infatti solo l’ultima in ordine di tempo delle iniziative dell’azienda guidata da Flavio Cattaneo ad andare in questa direzione; il Gruppo energetico prevede anche ulteriori azioni e soluzioni dedicate, con percorsi di assistenza prioritaria, alle persone con disabilità e per gli anziani.

IL CLIENTE AL CENTRO

Queste iniziative vanno in continuità con il piano industriale di Enel presentato ai mercati lo scorso novembre, che conferma e rafforza l'impegno del Gruppo in Italia e mette sempre di più l’attenzione al cliente al centro della sua strategia. Il Gruppo è da sempre impegnato a garantire l’accesso all’energia al maggior numero possibile di persone, in particolare alle fasce più fragili della popolazione che maggiormente hanno bisogno di supporto. Al centro della strategia di Enel, come si legge anche nell’area del sito aziendale dedicata alla sostenibilità - c’è «l’ambizione di contribuire a costruire una società più equa e inclusiva lungo l’intera catena del valore, proteggendo l’ambiente in cui viviamo e creando opportunità per il futuro per l’azienda stessa e per i nostri stakeholder, senza lasciare indietro nessuno».