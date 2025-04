Nuova opportunità per 15 giovani di essere assunti in Enel già durante il corso di laurea in Ingegneria presso Univaq

Muovere i primi passi nel mondo del lavoro già durante il percorso di studi universitari e sviluppare le competenze dei processi e delle tecnologie che contraddistinguono un settore competitivo e dinamico come quello dell’industria energetica.



Visto il successo delle precedenti edizioni, Enel e Università degli Studi dell’Aquila hanno lanciato la nuova edizione del Programma sperimentale di Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca (art. 45 del D.Lgs 81/2015), giunto alla terza edizione con l’anno accademico 2025/2026 per consentire a 15 studenti di avviare un rapporto di lavoro subordinato come apprendisti in concomitanza con il completamento dell’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica.



“Con entusiasmo ci accingiamo ad avviare la terza edizione del Programma di apprendistato duale di Alta Formazione e Ricerca con Enel per formare una nuova generazione di ingegneri elettrici. I nostri studenti che partecipano al Programma hanno maturato competenze allo stato dell’arte nel settore elettrico, grazie alla sinergia tra azienda e Università”, afferma Edoardo Fiorucci, Presidente del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica dell’Università dell’Aquila.



“Il settore dell’energia è in rapida evoluzione, alle prese con sfide sempre più complesse, e per questo sono richieste competenze nuove e in linea con l’innovazione dei processi, la digitalizzazione e la sostenibilità del business. L’iniziativa con Univaq, che integra il percorso accademico con quello in azienda, oltre a rappresentare una grande opportunità per giovani talentuosi, ci consente di supportare al meglio la transizione energetica”, sottolinea Aldo Forte, Head of People & Organization Italia di Enel.



Il programma di apprendistato si sviluppa mediante l’alternanza tra la frequenza delle lezioni all’Università e la presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale e per avviare contestualmente un’esperienza lavorativa coerente con gli studi effettuati, in un contesto lavorativo dinamico, che consente l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul lavoro. La durata dell’Apprendistato è prevista a decorrere dalla seconda settimana di settembre 2025 e culmina con l’acquisizione del titolo di Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica entro la durata ordinamentale del corso di studi e comunque non oltre la fine di aprile 2027. L'inserimento in Enel è previsto nel settore di produzione, con 5 apprendisti, e in quello di distribuzione, con 10 apprendisti.



Possono candidarsi gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila. Tra i requisiti, età non superiore ai 29 anni alla data del 08 settembre 2025. Possono presentare la candidatura anche studenti di altri Atenei ma per la partecipazione al programma sperimentale, coloro che supereranno la selezione dovranno necessariamente presentare domanda di trasferimento e/o iscrizione presso l’Università degli Studi dell’Aquila alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica.



Il bando avrà durata fino al 30 giugno; per candidarsi sarà necessario registrarsi sul sito Enel al seguente link: https://jobs.enel.com/en_US/careers/JobDetail/15581?team=GridsandInnovability e inviare il modulo di candidatura all’indirizzo e-mail ing.elettrica@univaq.it