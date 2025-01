Piano Mattei, identikit economico d'Africa: ecco le migliori opportunità

02 gennaio 2025 a

Quanto vale il Piano Mattei? Soprattutto: quanto può valere l’Africa per l’Italia? A mettere nero su bianco le cifre è stata in questi giorni la Sace (Servizi Assicurativi del Commercio Estero). La Sace è nata nel 1977 come Gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per sostenere le imprese che esportano nei mercati esteri, il suo compito primario e assumere in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all’estero, e inoltre appoggia il sistema bancario per facilitare l’accesso delle stesse aziende al credito. E sono oltre 55.000 le imprese che assiste, in oltre 200 Paesi, con 14 sedi e 66 uffici all'estero e 13 sedi in Italia, con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti da 260 miliardi. Ma nel novembre del 2023 il governo ha lanciato il Piano Mattei, divenuto legge a gennaio, appunto per favorire investimenti in Africa in modo da creare occasioni di sviluppo a vantaggio sia dell’Italia sia delle popolazioni locali, prevenendo le cause di una immigrazione selvaggia. A un anno di distanza, proprio in armonia con il Piano Mattei presso la sede Sace di Roma è stato lanciato il progetto Africa Champion Program. (...)