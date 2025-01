Stellantis, l'anno nero: la produzione scivola sotto il mezzo milione e 20mila addetti a casa

04 gennaio 2025 a

A mettere in colonna i dati delle vendite Stellantis nel 2024 c’è da farsi venire i brividi. Se gennaio e febbraio dell’anno appeno archiviato sembravano accennare una timida ripresa delle vendite dei veicoli (auto e camion) della conglomerata italofrancese, da marzo in poi la picchiata degli acquisti è stata clamorosa.

Non a caso - nonostante il pessimo andamento del periodo post Covid - nel 2024 le auto prodotte in Italia sono state appena 283mila. La metà più o meno del già non brillante 2023. Insomma, il 2024 ora rischia di passare alla storia come l’anno nero di Stellantis. I dati della produzione italiana mettono in luce un evidente andamento negativo rispetto all’anno precedente. Tra autovetture e furgoni commerciali il colosso italofrancese ha archiviato gli ultimi 12 mesi con una produzione di appena 475.090 unità (-36,8%) contro le 751,384 del 2023. Per la prima volta- fa di conto la Fim-Cisl, guidata da Ferdinando Uliano - tutti gli stabilimenti sono in negativo, gli autoveicoli con perdite maggiori rispetto ai veicoli commerciali. Precisamente le autovetture registrano un calo del 45,7% con 283.090 unità. E per ritrovare un dato così basso di produzione bisogna tornare indietro addirittura al 1956. I veicoli commerciali hanno retto meglio la botta (-16,6%, 192mila mezzi) ma sempre si viaggia sul bordo di un precipizio. (...)

