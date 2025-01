Lavoro, tasso di disoccupazione sotto la media Ue: ecco i dati che incoronano Meloni e zittiscono i gufi

16 gennaio 2025 a

Aumenta il tasso di occupazione e diminuisce l'inflazione: i nuovi dati dell'Ocse incoronano Giorgia Meloni e il suo governo per le politiche attuate in Italia. Politiche i cui risultati sono piuttosto evidenti, dal momento che i principali indicatori economici sono positivi. Nel secondo trimestre dell’anno, in particolare, il tasso di occupazione è salito dal 62% al 62,5%. Un incremento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Nello stesso trimestre dell'anno scorso invece era al 61,4%. Nell’area dell’Ocse, il tasso è rimasto sostanzialmente stabile al 70,3%, che è comunque quello più alto registrato dal 2005.

Per quel che riguarda l'occupazione, l’Italia è ancora al di sotto della media dell’area, ma sta comunque registrando una crescita sostanziale. Nell’area Ocse, poi, resta stabile anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,9%. Nessuna variazione nemmeno nell’Ue, dove il tasso è fermo al 5,9%; e nella zona euro, dove è al 6,3%. L’Italia, invece, registra un miglioramento: la disoccupazione è scesa dal 5,8% al 5,7% a novembre, attestandosi sotto la media dell’Ue e della zona euro. "L’Italia cresce e lo fa concretamente. Questa è la dimostrazione che le politiche promosse dal governo Meloni stanno funzionando", ha commentato il deputato di FdI, Andrea Tremaglia.

Frena, infine, l'inflazione, stando ai dati registrati dall’Istat. In media, nel 2024, i prezzi al consumo hanno visto una crescita dell’1% contro il +5,7% del 2023. Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, i prezzi al consumo sono saliti del 2% contro il +5,1% dell’anno precedente e, al netto dei soli energetici, del 2,1% contro il +5,3% nel 2023. "I dati Istat confermano che siamo sulla strada giusta: nel 2024 l’inflazione è scesa all’1%, rispetto al 5,7% del 2023 e all’8,1% del 2022", ha commentato su X il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso.