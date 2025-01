Bancomat, il trucchetto del tasto 9 che in pochi conoscono: cosa succede se lo premi

23 gennaio 2025 a

a

a

Un trucchetto che esiste da tempo ma che in pochi consocono. Poste Italiane ha compiuto un ulteriore passo verso la digitalizzazione. Negli ATM, infatti, ha introdotto la possibilità di prelevare del contante senza l'utilizzo della carta. Per ottenere il denaro basterà servirsi del proprio smartphone e non sarà più necessario avere sempre la carta a portata di mano. Si tratterà infatti di un'operazione bancaria cardless.

Disponibili sette giorni su sette e 24 ore su 24, sono circa 7 mila gli sportelli automatici di Poste Italiane già abilitati al servizio e installati sul territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli. Le prime cavie del prelievo cardless saranno gli abitanti di Teramo. Questi potranno recarsi presso uno dei 53 sportelli Bancomat del territorio per provare per la prima volta la funzionalità cardless. La funzionalità sarà poi disponibile per tutto il resto del territorio nazionale.

Bancomat e Pos ko, senza precedenti in Italia: le ragioni del caos, "non sappiamo quando risolveremo"

Per prelevare i contanti senza la carta, sarà necessario accedere all’app Postepay o BancoPosta, selezionare la voce “Prelievo senza carta” e al contempo premere il tasto 9 sul tastierino dell’ATM. Sullo schermo del Postmat apparirà un QR Code che dovrà essere inquadrato tramite la fotocamera del proprio smartphone. A quel punto il cliente dovrà scegliere dall’elenco lo strumento dal quale prelevare denaro e selezionare l’importo che desidera. Per fare ciò dovrà autorizzare l’operazione direttamente dal dispositivo con il codice personale Poste ID.