Mps, dietro l'assalto a Mediobanca la rivincita degli imprenditori

Qualcuno ieri ha parlato di nuovi «furbetti del quartierino», altri di «far west bancario». C’è poi chi ha riesumato la famosa telefonata di Piero Fassino trasformandola in «abbiamo una Mediobanca». Battute e calembour che non solo non aiutano a comprendere lo scenario, ma ci riportano ad un’epoca di cui, se proprio dobbiamo essere sinceri, è proprio Mediobanca, la preda designata dell’Ops lanciata da Mps, una delle ultime vestigia. Un’epoca in cui le azioni si pesavano e non si contavano, come amava dire Enrico Cuccia. Ecco, in via Filodrammatici, poi ribattezzata Piazzetta Cuccia in ricordo del banchiere che la rese ciò che è, la pensano ancora allo stesso modo. Per avere un’idea vi basti pensare che Mediobanca è governata da un patto di consultazione che rappresenta circa l’11% del capitale. (...)

