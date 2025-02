Bollette, costo energia più leggero per quasi 6 milioni di famiglie

23 febbraio 2025 a

Sul piatto ci sono tre miliardi tondi tondi, spalmati sui prossimi sei mesi, per dare respiro alle famiglie e alle imprese contro il caro bollette. I tecnici del Ministero dell’Economia e quelli del Ministero dell’Ambiente sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli: domani ci sarà un pre-vertice e martedì mattina il decreto- insieme al disegno di legge sul nucleare - sarà al centro del Consiglio dei Ministri. Due i pilastri su cui si baserà lintervento: i sostegni per i nuclei più fragili col potenziamento del bonus sociale (la parte più difficile) e gli interventi a favore delle aziende energivore. Ma andiamo nel dettaglio. Innanzitutto il governo punta ad alzare la soglia Isee a 15mila euro (dall’attuale asticella ferma a 9.530 euro) per consentire a una platea più ampia di famiglie in condizioni di disagio economico o fisico di godere del bonus sociale. Ovvero uno scontro direttamente in bolletta di cui potrebbero beneficiare 5,8 milioni di nuclei famigliari. (...)