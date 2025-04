Modello 730, arriva il Quadro T: cos'è e come funziona

Novità sul modello 730. Arriva il Quadro T, che è pensato per facilitare la dichiarazione delle plusvalenze finanziarie come per esempio i guadagni legati a criprtovalute e investimenti digitali. Questo nuovo spazio nel modello consente ai contribuenti che non hanno partita IVA di indicare i redditi da investimenti senza ricorrere al Modello Redditi PF, semplificando le procedure fiscali per moltissimi italiani.

Il modello 730 è stato studiato solo per i contribuenti non titolari di partita Iva, ma che abbiano prodotto redditi da investimenti, anche in criptovalute. Risulta quindi particolarmente attrattivo per piccoli risparmiatori, investitori occasionali e lavoratori dipendenti o pensionati che vogliono adempiere agli obblighi fiscali in modo semplice e trasparente. Il Quadro T porta diversi benefici. Come lo snellimento delle pratiche, i tempi ridotti per i rimborsi, maggiore chiarezza per il fisco e supporto alla compilazione.