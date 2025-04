Donald Trump dirige ancora l'orchestra in Borsa

Dovevano arrivare l’apocalisse, il finimondo, la guerra termonucleare globale, le piaghe d’Egitto e l’invasione delle cavallette. Il mondo non sarà mai più come prima, ci hanno spiegato per giorni gli espertoni di trumpismo che hanno sbagliato tutte le previsioni sia sul primo che sul secondo mandato. Poi un giorno ci si sveglia e si scopre che la devastante guerra dei dazi si è trasformata in un cannone puntato sulla sola Cina (che fin dall’inizio, con buona pace degli espertoni, si era capito fosse il vero obiettivo). Per tutti gli altri, compresa la Ue, che ha già congelato le sue moderate contromisure, tre mesi di tregua per il negoziato. Siamo già morti? Siamo stati catapultati nel purgatorio dei dazi?

Nient’affatto: ci ha salvato Wall Street. Avete presente gli speculatori, i lupi, Gordon Gekko, gli affaristi spietati che fanno denaro col denaro a spese della povera gente? Roba vecchia. I trumpisti più raffinati ci spiegano che loro adesso sono i nuovi eroi, i paladini del mondo libero e della democrazia, le truppe del bene che hanno sconfitto il lato oscuro, distrutto la morte nera e messo il tycoon all’angolo, costringendolo alla resa. Uno scenario che gli espertoni avevano ampiamente previsto, ma che non ci hanno svelato prima per lasciarci fino all’ultimo nel panico, in attesa del colpo di scena e del lieto fine.