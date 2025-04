L'effetto-Donald Trump sulla tavola: domani su "Moneta"

Se non torna nei campi l’Italia rischia di doversi mettere a dieta. In pochi hanno avuto la percezione precisa del rischio che abbiamo corso con la guerra commerciale partita sui dazi annunciati (e poi congelati) dal presidente Usa Donald Trump. A parte il crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che per l’agroalimentare italiano rappresentano il secondo mercato di sbocco, dopo la Germania, rischiavamo un’impennata generalizzata dei prezzi delle derrate alimentari e delle commodity agricole: grano duro e grano tenero, mais, soia e pure carne. Prodotti per i quali siamo dipendenti dall’estero in misura dal 40 al 60%.

Un tema, quello dell’autoapprovvigionamento, divenuto strategico con le tensioni internazionali che da anni agitano i commerci e vitale dopo la bufera provocata dalle tariffe doganali annunciate e poi sospesa dalla Casa Bianca. Un tema su cui da anni Coldiretti insiste segnalando ripetutamente i rischi legati alle importazioni che ci espongono anche alle speculazioni insite nei mercati mondiali delle materie prime. Con la prospettiva che a fronte dei cali dei beni energetici, potessimo importare nuova inflazione assieme alle materie prime agroalimentari. Questa settimana Moneta, il settimanale in distribuzione sabato con Libero senza aumento del prezzo di copertina, ha deciso di raccontare il rischio sugli approvvigionamenti che abbiamo corso e corriamo comunque tuttora, anche se le tariffe doganali americane sono finite nel congelatore.

