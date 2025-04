Moneta, sabato l'inserto con Libero: "I problemi quotidiani dell'economia"

Nell’evento di ieri a Roma è stato presentato il settimanale economico “Moneta”, che esce il sabato in abbinata con Libero, Il Giornale e Il Tempo. A dirigerlo Osvaldo De Paolini: «L’obiettivo è arrivare a chi è interessato ad approfondire temi di economia. Essendo un settimanale legato a giornali generalisti cercherà di essere più vicino ai problemi quotidiani ma sempre legati all’economia», dice De Paolini. «L’abbiamo chiamato “Moneta” perché è la sintesi di ciò che è l’economia». Nicola Speroni, amministratore unico di “Moneta”, ha aggiunto: «Quando si è in mezzo alla tormenta e tutti capiscono poco è giusto creare una bussola, l’ambizione di “Moneta” è questa. Vuole comunicare in modo abbastanza semplice e con un occhio al mondo dei risparmiatori e degli imprenditori delle Pmi che magari non hanno la ribalta che meritano».