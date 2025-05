La fiducia dei mercati porta soldi alle aziende

Solo qualche giorno fa, commentando il miglioramento del giudizio di Moody’s sul rating aveva parlato dei frutto di un lavoro «serio e silenzioso». Ieri, però, Giancarlo Giorgetti ha deciso che di togliersi qualche «sassolino». Intervenendo in Senato durante la discussione sulle mozioni sulla legge di contabilità, il ministro dell’Economia ha sottolineato che, sempre ieri, Moody’s ha portato l’outlook delle principali banche, assicurazioni e partecipate da stabile a positivo. Il che non vuol dire una medaglietta da appuntarsi sul petto, ma un risparmio di soldi attraverso i minori costi di finanziamento sul mercato. Esattamente come succede allo Stato con i Btp quando cala lo spread (per inciso ieri ha chiuso a 99,7 punti, in calo rispetto ai 100,6 punti dell'avvio, ai minimi da settembre 2021).

Ecco, di fronte a questi effetti positivi sulle imprese, ha detto il ministro, «qualcuno si ricorderà di ringraziare il governo qualcun altro no. Ma fa niente». Già, perché sembra che gli apprezzamenti delle agenzie di rating, il calo dello spread e il successo dei collocamenti dei titoli di Stato (ieri il Btp italia nel secondo giorno di emissione ha raccolto altri 2,14 miliardi, per un totale di 5,2 miliardi) siano diventati un orpello di scarso significato. Lasciamo stare che i colpi dello spread in Italia hanno fatto cadere un governo uscito vincitore dalle urne e lasciamo stare anche che da quando il centrodestra è andato a Palazzo Chigi le opposizioni hanno pregato e tifato perché l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni facesse la stessa fine. La verità è che la fiducia dei mercati, che quando manca è una tragedia, ma quando c’è sembra non importare più a nessuno, non è un gradimento politico o un riconoscimento formale, ma un fatto concreto che aiuta l’economia del Paese. Non solo porta risorse ai conti pubblici e alle aziende, facendo diminuire gli interessi sui debiti. Ma rafforza anche il potere contrattuale dello Stato ai tavoli europei su temi non così trascurabili, come il piano di riarmo e le spese per la difesa.

Per chi l’avesse dimenticato, dal 2024 è tornato in vigore il Patto di stabilità. E quei pasticcioni del governo sembra siano riusciti a far quadrare i conti anche con le nuove regole. «Credo a giorni», ha detto Giorgetti, «la Ue esprimerà il parere rispetto alla conformità sul sentiero di spesa presentato dall'Italia». Era la prima applicazione di una normativa, ha proseguito, «che a livello europeo ha trovato chi l'ha puntualmente rispettata e chi per diverse ragioni non l'ha rispettata. Noi abbiamo pensato che dovesse essere puntualmente rispettata».

Ricordando che la vera sfida dell’Italia è «l’inverno demografico» e che i costi dell’energia dipendono da sclte «scellerate» del passato contro il nucleare, il ministro ha poi smentito qualsiasi tensione con Meloni sulle banche. «Se ci fosse un minimo di disallineamento non trovereste l'annuncio delle dimissioni, trovereste le dimissioni», ha detto, lanciando pure un messaggio al presidente Consob Savona, che qualche giorno fa ha minacciato di andarsene.