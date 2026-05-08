Superbonus, la tagliola della Ue: ecco cosa potrà accadere in autunno

Un'apertura da parte della Ue sullo sforamento del deficit. Un'apertura, però, legata a doppio filo allo sciagurato Superbonus 110%, la misura edilizia voluta e introdotta da Giuseppe Conte e grillini che a distanza di anni continua a terremotare i conti dello Stato. E continua ad essere ostativa nell'ottenere l'ok a un lieve sforamento da parte di Bruxelles.
Da Bruxelles, come accennato, è arrivato un segnale. Ossia la possibilità di chiudere già nel 2026 la procedura per deficit eccessivo resta infatti sul tavolo, a patto che i numeri definitivi sui conti pubblici consentano una revisione al ribasso del disavanzo. A confermarlo è stato il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, dopo un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti a margine dell'Eurogruppo.
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Secondo quanto riferito dal vicepresidente della Commissione Ue a La Stampa, il titolare del Tesoro avrebbe spiegato che "potrebbero esserci alcune rivalutazioni dei dati in autunno, alla luce dei numeri definitivi del Superbonus. E quindi potrebbero esserci degli sviluppi". Insomma, tutto legato ancora al Superbonus.
Nel dettaglio, il nodo resta tutto nei dati che Eurostat dovrebbe riesaminare nei prossimi mesi. Se il deficit 2025 venisse corretto dal 3,1% al 2,9% del Pil, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la chiusura immediata della procedura. "Teoricamente è possibile", ha osservato Dombrovskis, chiarendo che ogni decisione verrà assunta "in autunno sulla base dell'eventuale rivalutazione di Eurostat". Ma il commissario ha anche ricordato che il deficit dovrà "stabilizzarsi sotto la soglia", ossia al di sotto del 3% previsto dalle regole europee.