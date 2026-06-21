Scontro Italia-Usa, ballano 105 miliardi: ecco tutti gli affari a rischio

Coglione o no, Donald Trump qualche problemino potrebbe crearcelo. Ma il rischio boomerang non è affatto da escludere. Finora l’apocalisse preannunciata sui dazi non ci ha ha dato troppi grattacapi, ha colpito più l’Europa che l’Italia. Nel 2025, anno in cui l’export italiano ha registrato un nuovo record storico a 643 miliardi di euro, con una crescita del 3,3%, le vendite negli Usa sono salite 7,2%, a fronte di una discesa del 9% di quelle di Germania e spagna e dello 0,9% della Francia. Il trend positivo è proseguito anche nel 2026. Ad aprile l’export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 12,1% su base annua. In termini complessivi stiamo parlando di circa 80 miliardi di euro annui di exporte di circa 30 miliardi di import, con un saldo commerciale che rimane ampiamente positivo per il nostro Paese. Detto questo, malgrado la forza dimostrata sul campo dal made in Italy, non si può fingere che il rapporto commerciale con l’America sia una variabile trascurabile della nostra economia. L’interscambio totale tra Italia e Usa viaggia sui 105 miliardi di euro. E i ruvidi attacchi di Trump a Giorgia Meloni hanno già provocato i primi effetti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha infatti risposto alle bordate del tycoon nell’unico modo che era possibile: annullando in fretta e furia la missione prevista proprio in questi giorni a Miami. Per capire l’importanza del summit previsto per oggi e domani basta andare sul sito dell’Agenzie per il commercio con l’estero (Ice).

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Il format dell’evento Forum Italia-USA su Imprese, Investimenti, Scienza e Innovazione, si legge, è «mirato a rafforzare scambi commerciali e investimenti bilaterali, comprenderà interventi istituzionali, una sessione plenaria, panel tematici e incontri tra aziende dei due Paesi». Il forum avrebbe dovuto riguardare i seguenti settori tecnologie di Frontiera per il Futuro (IA, quantistica, cybersecurity, energia e spazio); Industria Avanzata (automazione, robotica industriale, agritech, medicale e biotecnologie); Mobilità e Infrastrutture Resilienti (energia; trasporto aereo, marittimo e terrestre); tradizione e Innovazione nei settori della Creatività e Lifestyle (agroalimentare, design&arredo, moda, cultura e sport). Praticamente tutto ciò che è l’Italia nel mondo. All’incontro, fanno sapere i giornali americani che si rivolgono alla comunità italiana presente nel continente, si prevedeva la partecipazione di oltre 700 persone. Occasione di business rilevante. Il successo dell'export italiano infatti non dipende soltanto dai prodotti tradizionalmente simbolo del Made in Italy, come il vino o la moda. A trainare è anche la farmaceutica, che da sola vale circa 14 miliardi di euro, pari a circa un quinto delle esportazioni complessive verso il mercato americano. Mentre al secondo posto si collocano i macchinari e le apparecchiature industriali, con un valore vicino agli 11 miliardi di euro. Poi c’è la grande partita sul terreno dell’energia. Il gnl copre oggi circa il 30% del fabbisogno di gas italiano e poco meno della metà di questa quota arriva proprio dagli Usa. Tra 2024 e 2025 la quantità di metano liquido americano approdata nei rigassificatori italiani è quasi raddoppiata. Rimanendo in questo setto re, è difficile dimenticare che l’ad dell’Eni Claudio Descalzi è stato uno dei pochi manager dei colossi mondiali mondiali (una dozzina in tutto) invitati alla Casa Bianca lo scorso gennaio per discutere del futuro del petrolio venezuelano dopo l’arresto e la destituzione di Nicolas Maduro.

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