Pensione in paradiso, tasse a "zero sbarrato": ecco dove trasferirsi

Certo, a differenza dell'Albania e di altre nazioni buone per l'espatrio, in Slovacchia non c'è il mare e le temperature possono essere anche piuttosto rigide. Ma il regime fiscale, per i pensionati, è semplicemente senza eguali, ragione per la quale il Paese si rivela uno dei nuovi "paradisi" per i pensionati in fuga.

A rendere particolarmente appetibile la destinazione è una combinazione tra normativa interna e accordi internazionali che consente, in determinati casi, di azzerare completamente la tassazione sull'assegno pensionistico. Non si tratta di scappatoie o artifici fiscali: il meccanismo è previsto dalla legge e si fonda su regole consolidate.

Bratislava ha scelto da tempo una strategia stabile per attirare residenti stranieri, distinguendosi da altri Paesi europei che hanno introdotto agevolazioni temporanee poi ridimensionate. Per molte pensioni, infatti, l'aliquota applicata è pari allo 0%, senza limiti temporali o scadenze.

A sostenere questo vantaggio c'è anche la Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Italia e Cecoslovacchia nel 1983 e ancora valida per la Slovacchia. L'articolo 18 stabilisce che "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".