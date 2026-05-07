Pensioni, previsto un corposo aumento per il 2027: chi può fare festa

Novità sulle pensioni del 2027. Money.it parla di un possibile incremento del tasso di rivalutazione rispetto a quello applicato nel 2026. Non è ancora stato comunicato alcun dato ufficiale, ma sulla base delle prime anticipazioni, contenute nell'ultimo Documento di finanza pubblica, si può già ipotizzare una percentuale più alta rispetto all'1,4% applicato per l'anno corrente.
La motivazione riguarderebbe la ripresa dell'inflazione, dovuta alle tensioni internazionali e dal possibile rialzo dei prezzi dell'energia legato alla situazione in Iran. L'aumento del costo dell'energia rischia di riflettersi sull’andamento generale dei prezzi e quindi anche sulla rivalutazione delle pensioni.
Come anticipato, le ultime informazioni arrivano dal recente Documento di finanza pubblica e stimano per il 2026 un’inflazione al 2,8%. Pur non trattandosi di dati ufficiali, rimane un riferimento utile per capire quale potrebbe essere l'ordine di grandezza degli aumenti.
Se la previsione dovesse essere confermata, a partire dal 2027 le pensioni potrebbero dunque aumentare più di quanto visto quest’anno, con una rivalutazione vicina al 2,8%. Anche la pensione minima aumenterebbe rispetto al 2026. L’importo salirebbe di circa 17,13 euro al mese, arrivando così a circa 628,98 euro mensili. Diversa la questione per chi beneficia anche della rivalutazione straordinaria, che è prevista solo fino al 2026. Per mantenerla anche nel 2027 servirà un intervento specifico in legge di Bilancio.
In ogni caso, per conoscere la percentuale definitiva relativa al tasso di rivalutazione bisognerà aspettare la fine del 2026 con il decreto del ministero dell'Economia.