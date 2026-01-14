Fisco, il 730 nel mirino: verifiche digitali a raffica, chi rischia grosso

Il Fisco si rinnova. Da quest'anno l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza punterà a effettuare 395 mila verifiche complessive che saranno frutto si una selezione mirata, costruita sui dati. Il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) ha fissato l'obiettivo di 320 mila accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, a cui si aggiungono 75 mila verifiche mirate della Guardia di Finanza.

Al vertice di questa macchina c'è la Sogei, la società informatica del ministero dell’Economia, che incrocia quotidianamente oltre 200 banche dati. Parliamo, per esempio, di dichiarazioni fiscali, conti correnti, spese sostenute, fatture elettroniche, flussi Iva. In sintesi, non si tratta più di "pescare a strascico". L'obiettivo, al contrario, è individuare profili di rischio coerenti, laddove redditi dichiarati e tenore di vita mostrano fratture difficili da spiegare.