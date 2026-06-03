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Pensioni di luglio e agosto: maxi assegni in arrivo, ecco per chi

mercoledì 3 giugno 2026
Pensioni di luglio e agosto: maxi assegni in arrivo, ecco per chi

1' di lettura

Tra luglio e agosto 2026 molte pensioni saranno più alte del solito grazie a due aumenti: la quattordicesima mensilità e gli eventuali rimborsi Irpef. La quattordicesima verrà erogata automaticamente dall’Inps con il cedolino di luglio per chi matura i requisiti entro il 31 luglio 2026.

Chi li raggiunge da agosto in poi la riceverà a dicembre. Spetta solo ai titolari di pensioni contributive a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o gestioni equivalenti, purché abbiano almeno 64 anni di età e un reddito complessivo non superiore a due volte il trattamento minimo annuo. Non viene riconosciuta a chi riceve solo pensioni assistenziali (come assegno o pensione sociale, invalidità civile, ecc.) né ad accompagnamenti alla pensione come Ape Sociale o assegni di esodo.

L’importo varia da un minimo di 336 euro fino a un massimo di 655 euro, a seconda degli anni di contributi versati (dipendente o autonomo) e del livello della pensione. I lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e gli autonomi con oltre 28 anni, con pensione fino a 1,5 volte il minimo, riceveranno la somma più alta.A partire da agosto (o eventualmente settembre) arriveranno invece gli eventuali rimborsi Irpef derivanti dal modello 730. I pensionati di solito ricevono questi accrediti qualche settimana dopo rispetto ai lavoratori dipendenti.In sintesi, chi ha diritto alla quattordicesima vedrà un aumento significativo già a luglio, mentre i rimborsi fiscali arriveranno nei mesi successivi.

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