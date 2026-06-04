Lepore premia Mamdami, esplode l'ira di Fdi: "Per quali meriti?"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Bologna critica duramente il sindaco Matteo Lepore per la decisione di conferire la Turrita d’Oro al sindaco di New York Zohran Mamdani."Incomprensibile la scelta del sindaco Lepore di conferire la Turrita d’Oro al sindaco di New York Zohran Mamdani. Non si comprende quali legami possano esserci tra il primo cittadino d’Oltreoceano e la nostra Bologna".FdI sottolinea l’incoerenza della scelta: mentre viene premiato un sindaco straniero, la maggioranza di sinistra ha respinto pochi giorni prima la proposta di Fratelli d’Italia di assegnare il Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese che sta portando alto il nome della città e dell’Italia nel motorsport."

Lepore continua a conferire onorificenze a persone che poco o nulla c’entrano o hanno donato alla nostra Città mentre la sua maggioranza ha negato pochi giorni fa la proposta di Fratelli d’Italia di conferire il Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli. Un nostro giovane concittadino che sta portando l’Italia e Bologna in alto nel mondo dello sport".

La nota di FdI conclude: "Probabilmente per la sinistra che governa Bologna conta di più essere socialista e musulmano, come Mamdani, piuttosto che essere un campione bolognese".FdI solleva anche dubbi procedurali: "Ci chiediamo e chiediamo esattamente al sindaco cosa sia la Turrita d’Oro. Dato che si tratta di una onorificenza abolita nel 2018 e che non è più contemplata nel regolamento comunale in materia".