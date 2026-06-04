Catasto, l'Ue ordina la riforma: cosa c'è in gioco per le tasche degli italiani

Lotta all’evasione, riforma del catasto, taglio ulteriore del cuneo fiscale sui redditi. Nel tradizionale “Pacchetto di primavera” di questo semestre Ue la Commissione europea raccomanda al nostro Paese per mantenere la «sostenibilità di bilancio» di «rendere il sistema fiscale più favorevole alla crescita, contrastando ulteriormente l’evasione fiscale, riducendo il cuneo fiscale sul lavoro e le agevolazioni, comprese quelle relative all’imposta sul valore aggiunto (Iva, NdR), e ai sussidi dannosi per l’ambiente, nonché aggiornando i valori catastali nell’ambito di una più ampia revisione delle politiche abitative, garantendo al contempo l’equità». Da Bruxelles si fa notare che i valori catastali «non sono ancora stati sistematicamente avvicinati ai valori di mercato». Incrementi che non influenzano la tassazione sulla prima casa.

Secondo la Banca d’Italia le stime sull’evasione annua nel nostro Paese viaggiano intorno ai 100 miliardi. Proprio basandosi su questi valori l’Europa invita ad intervenire. Ammettono da Bruxelles che «malgrado le misure strutturali attuate negli ultimi anni», il sistema fiscale italiano «continua a basarsi in larga misura sulla tassazione del lavoro», che contribuisce maggiormente al rapporto tra gettito fiscale e Pil, in misura «superiore alla media Ue». C’è poi da evidenziare che l’evasione fiscale resta «elevata», scandiscono dalla Commissione. Mettendo così in luce la maggiore tassazione sul lavoro invece che sui prodotti. Ne salta fuori che il cuneo fiscale in Italia è «superiore alla media Ue» per i lavoratori single con un reddito medio e «inferiore» per i lavoratori a basso reddito, ed entrambi i valori sono «leggermente aumentati» nel 2025. C’è poi il richiamo ai cosiddetti regimi speciali per i lavoratori autonomi e il crescente utilizzo dell’aliquota forfettaria temporanea sul reddito personale che «rendono il sistema fiscale estremamente complesso, indeboliscono la progressività ed erodono la base imponibile, con conseguente significativa perdita di gettito». È pur vero che una tassazione “flat” temporanea ha fatto emergere una base imponibile fino ad ora sconosciuta o tralasciata.