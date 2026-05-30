Fisco, busta paga nel mirino: ecco chi rischia una stangata

Anche i lavoratori dipendenti possono evadere le tasse. E ora finiscono nel mirino del Fisco. Sebbene il fenomeno sia generalmente associato a professionisti e autonomi, anche chi percepisce uno stipendio può incorrere in irregolarità fiscali e, nei casi più gravi, essere destinatario di controlli e sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'immaginario comune il rischio di evasione riguarda soprattutto le partite Iva, poiché i dipendenti versano imposte e contributi attraverso il datore di lavoro, che agisce come sostituto d'imposta trattenendo quanto dovuto direttamente dalla busta paga. Un meccanismo analogo interessa i pensionati, con l'Inps che provvede alle trattenute fiscali prima dell'erogazione dell'assegno.

Esistono però situazioni particolari in cui il sistema presenta maggiori margini di irregolarità. È il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici, come colf e badanti, che non dispongono di un sostituto d'imposta. Proprio di recente la Guardia di Finanza ha scoperto una presunta frode fiscale dal valore di circa 1,5 milioni di euro che avrebbe coinvolto alcuni lavoratori del settore.