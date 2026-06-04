Sinner, trattativa in corso per l'acquisto di una villa milionaria in Sardegna

Dopo la delusione del Roland Garros, Jannik Sinner si sta concedendo qualche giorno di vacanza per ricaricare le pile in vista del prossimo appuntamento tennistico, che lo vedrà impegnato sull'erba di Wimbledon. Il campione altoatesino è atterrato domenica 31 maggio con un jet privato all'aeroporto di Olbia, per poi spostarsi nella zona di Porto Rafael, nel territorio di Palau, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax. Il numero uno del mondo sarebbe in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, del padre Hanspeter, del fratello Mark e di alcuni amici.

Non è la prima volte che Jannik sceglie il nord-est della Sardegna per rilassarsi. Già nel luglio dello scorso anno, infatti, era stato in Costa Smeralda per le proprie vacanze. Un'apparizione che aveva attirato particolarmente l'attenzione essendo una delle prime uscite pubbliche insieme alla modella danese, ancora oggi al suo fianco.