Milano-Cortina, gufi demoliti da questi numeri: quanti soldi portano le Olimpiadi

Trentottomila posti di lavoro e 5,3 miliardi di euro per l’economia italiana, e incremento del Pil tra 300 e 400 milioni all’anno nel biennio 2025/2026: questo è quanto genereranno le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina secondo la stima di Susini Group StP, studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro. I posti di lavoro sono calcolati complessivamente tra diretti e indotto, concentrati principalmente in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. La macchina organizzativa non coinvolge personale solo dal 6-22 febbraio, ma anche nei 9-12 mesi prima dei Giochi per la gestione delle infrastrutture, la logistica e il marketing, e fino a 2-3 mesi dopo il termine per le attività di smobilitazione. Dall’analisi di Susini Group si evidenzia una domanda straordinaria in settori specifici: in testa educazione, formazione e lavoro, seguiti da attività ricreative e sportive, servizi culturali, turismo e trasporti-logistica. Le figure più ricercate spaziano dai manager all’accoglienza, dai fotografi agli esperti multimediali e i tecnici sanitari. Il personale sanitario rappresenta un pilastro fondamentale: servono medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, oss e psicologi, tutti con competenze avanzate in rianimazione e gestione delle emergenze.