Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, gufi demoliti da questi numeri: quanti soldi portano le Olimpiadi

sabato 7 febbraio 2026
Milano-Cortina, gufi demoliti da questi numeri: quanti soldi portano le Olimpiadi

1' di lettura

Trentottomila posti di lavoro e 5,3 miliardi di euro per l’economia italiana, e incremento del Pil tra 300 e 400 milioni all’anno nel biennio 2025/2026: questo è quanto genereranno le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina secondo la stima di Susini Group StP, studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro. I posti di lavoro sono calcolati complessivamente tra diretti e indotto, concentrati principalmente in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. La macchina organizzativa non coinvolge personale solo dal 6-22 febbraio, ma anche nei 9-12 mesi prima dei Giochi per la gestione delle infrastrutture, la logistica e il marketing, e fino a 2-3 mesi dopo il termine per le attività di smobilitazione. Dall’analisi di Susini Group si evidenzia una domanda straordinaria in settori specifici: in testa educazione, formazione e lavoro, seguiti da attività ricreative e sportive, servizi culturali, turismo e trasporti-logistica. Le figure più ricercate spaziano dai manager all’accoglienza, dai fotografi agli esperti multimediali e i tecnici sanitari. Il personale sanitario rappresenta un pilastro fondamentale: servono medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, oss e psicologi, tutti con competenze avanzate in rianimazione e gestione delle emergenze.

tag
milano cortina
olimpiadi invernali

Oro a Von Allmen Milano-Cortina, spettacolo Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella libera

Emmanuel l'anti-italiano Milano-Cortina, Macron rosica: cosa pubblica durante la cerimonia, una provocazione ridicola

Effetti benefici A Milano servirebbero le Olimpiadi tutto l'anno

ti potrebbero interessare

Stellantis, la tassa Taveres costa a Elkann 22 miliardi

Stellantis, la tassa Taveres costa a Elkann 22 miliardi

Moody's ci promuove. E riparte il Btp Valore

Moody's ci promuove. E riparte il Btp Valore

Attilio Barbieri
Fisco, arrivano 2 milioni e mezzo di lettere: cosa sta per succedere

Fisco, arrivano 2 milioni e mezzo di lettere: cosa sta per succedere

Meloni, lezione a Conte e M5s: "Per i fragili? No assistenzialismo ma inclusione e lavoro"

Meloni, lezione a Conte e M5s: "Per i fragili? No assistenzialismo ma inclusione e lavoro"