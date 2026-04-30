Successione, la sentenza cambia la procedura: chi può incassare

Quando un padre muore lasciando tre figli eredi e uno di essi risulta irreperibile, gli altri due non sono costretti ad aspettare all’infinito per entrare in possesso della propria quota.Il nostro ordinamento privilegia il principio di universalità della divisione (Tribunale di Salerno, Sez. 2, sent. n. 1635/2020), secondo cui idealmente l’intero patrimonio ereditario dovrebbe essere diviso in un’unica soluzione. Tuttavia, tale principio non è assoluto. La legge consente la divisione parziale: è possibile dividere subito solo alcuni beni, lasciando gli altri in comunione per essere divisi successivamente con un “supplemento di divisione”.

Questo è espressamente ammesso dall’art. 762 c.c. ed è stato confermato dalla Cassazione Civile, Sez. 2, n. 9869 del 15 aprile 2025 e dal Tribunale di Salerno (sent. n. 1635/2020). La parte già assegnata con la divisione parziale vale come acconto sulla quota definitiva (Tribunale di Siracusa, sent. n. 1966 del 25 settembre 2024).Il principale ostacolo è il litisconsorzio necessario: tutti gli eredi devono partecipare al giudizio di divisione. Se uno è irreperibile, il processo non può proseguire normalmente (Tribunale di Torino, Sez. 8, sent. n. 5518/2017).