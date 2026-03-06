Fisco, paghi con carta? Attenzione ai nuovi controlli: chi rischia

Dal 5 marzo prende avvio la verifica dei dati tra registratori di cassa e Pos prevista dalle nuove regole fiscali. In caso di errori o disallineamenti, prima di eventuali sanzioni l’Agenzia delle Entrate invierà agli esercenti lettere di compliance, offrendo la possibilità di controllare e correggere le anomalie. Si apre così una nuova fase di controlli sui pagamenti elettronici, legata alle disposizioni della legge di Bilancio 2025, che mira a rafforzare la tracciabilità dei pagamenti e a migliorare la coerenza tra incassi elettronici e scontrini fiscali.

Il servizio per effettuare il collegamento tra registratori telematici e Pos è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, gli esercenti possono associare i propri registratori di cassa agli strumenti di pagamento elettronico. L’operazione consiste in un abbinamento virtuale e non richiede modifiche tecniche ai dispositivi. L’esercente, direttamente o tramite un intermediario, deve utilizzare il servizio “Gestione collegamenti” inserendo la matricola del registratore telematico e i dati identificativi del Pos. Il sistema facilita la procedura mostrando l’elenco dei Pos già comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.