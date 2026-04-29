Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Catasto, raffica di controlli sulle case: "Foto dal cielo", chi rischia la stangata

mercoledì 29 aprile 2026
Catasto, raffica di controlli sulle case: "Foto dal cielo", chi rischia la stangata

1' di lettura

Per molti anni, numerosi proprietari di immobili hanno convissuto con piccole irregolarità edilizie mai dichiarate, tollerate più per limiti tecnici che per scelta dello Stato. Questa situazione è destinata a cambiare: il Governo ha avviato, con il Documento di Finanza Pubblica 2026, un piano nazionale per individuare le cosiddette “case fantasma”, ovvero immobili o parti di essi non registrati o difformi rispetto ai dati catastali. L’obiettivo principale è recuperare gettito fiscale aggiornando gli archivi e garantendo che ogni superficie costruita contribuisca alle imposte. L’operazione, iniziata nel 2025, dovrebbe concludersi entro il 2027.

Il progetto si basa su tecnologie avanzate: attraverso la fotointerpretazione, le mappe catastali vengono confrontate con immagini aeree ad altissima risoluzione fornite da Agea. Questi dati sono analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale capaci di individuare rapidamente discrepanze tra realtà e registri ufficiali. Le anomalie rilevate vengono poi segnalate agli uffici per verifiche dirette. Il sistema alimenta il Sistema Integrato del Territorio, consentendo un controllo capillare mai raggiunto prima.

Tessera sanitaria, Fisco scatenato: ecco chi rischia un nuovo salasso

Dichiarazione precompilata sotto la lente del Fisco. Scattano infatti nuovi controlli sulle spese mediche. Con il decret...

Le irregolarità individuabili includono vani non dichiarati, piani abusivi o pertinenze non registrate, come soffitte trasformate in abitazioni o piccoli ampliamenti non comunicati. In caso di segnalazione, il proprietario deve dimostrare la regolarità o procedere alla sanatoria, pagando arretrati e sanzioni.

L’aggiornamento catastale avrà effetti economici significativi: aumenteranno le imposte locali, come IMU e TARI, calcolate su rendite più elevate. L’intervento è presentato come misura di equità fiscale, ma comporterà maggiori costi e possibili recuperi retroattivi per molti contribuenti.

Fisco, 730 precompilato: il cambio-dati che fa scattare i controlli

La stagione dichiarativa 2026 prende il via giovedì 30 aprile, quando saranno disponibili sul sito dell&rsqu...
tag
fisco
casa
catasto

Attenzione Catasto, raffica di lettere in arrivo: ecco chi rischia grosso

Le regole Tessera sanitaria, Fisco scatenato: ecco chi rischia un nuovo salasso

Fine corsa per i furbetti Fisco, slot-machine scollegate: una truffa da 8 milioni

ti potrebbero interessare

Pier Silvio Berlusconi, nel giorno del compleanno un clamoroso articolo dalla Germania

Pier Silvio Berlusconi, nel giorno del compleanno un clamoroso articolo dalla Germania

Superbonus, 45mila lettere in arrivo: chi rischia una multa salatissima

Superbonus, 45mila lettere in arrivo: chi rischia una multa salatissima

Fisco, 730 precompilato: il cambio-dati che fa scattare i controlli

Fisco, 730 precompilato: il cambio-dati che fa scattare i controlli

Redazione
Imu, ecco chi non deve pagarla entro il 16 giugno

Imu, ecco chi non deve pagarla entro il 16 giugno

Roberto Tortora