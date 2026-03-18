Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Monopattini, finita la pacchia: 16 maggio, per cosa scattano le multe

mercoledì 18 marzo 2026
Monopattini, finita la pacchia: 16 maggio, per cosa scattano le multe

2' di lettura

Dal 16 maggio il “targhino” per i monopattini elettrici diventerà finalmente realtà. La riforma del Codice della strada approvata il 14 dicembre aveva introdotto nuove regole importanti: contrassegno identificativo obbligatorio, assicurazione RC, casco per tutti, divieto di circolare fuori dai centri urbani, limite di velocità a 20 km/h (ridotto a 6 km/h nelle aree pedonali) e divieto di andare contromano. Fino a oggi però mancavano i decreti attuativi, quindi gran parte delle norme erano rimaste sulla carta.

Ora il decreto della Direzione generale per la Motorizzazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la procedura operativa è definitiva.Il “targhino” non è una targa classica legata al veicolo, ma un adesivo plastificato rettangolare prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con sei caratteri alfanumerici. Verrà associato al codice fiscale del proprietario e non al monopattino (che non ha telaio né iscrizione al PRA). Dovrà essere applicato in modo non rimovibile sul parafango posteriore o, in mancanza, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo.La richiesta si presenta online tramite la piattaforma “Gestione pratiche online” del Portale dell’Automobilista, usando SPID di secondo livello o CIE. Si pagano 8,66 euro sul portale del MIT, oltre a bollo e diritti.

Dal Bollo all'Imu: spiegate alla sinistra che le patrimoniale sono già 11

E poi hanno il coraggio di dirti che non devi chiamarli comunisti. E forse è vero, perché dovresti aggiung...

Dopo l’istruttoria si prenota l’appuntamento allo sportello della Motorizzazione per il ritiro. Il sistema vale anche per i minori dai 14 anni, ma la domanda deve essere presentata da un genitore.Chi circola senza targhino rischia una sanzione da 100 a 400 euro. L’obiettivo principale è rendere finalmente effettivo l’obbligo di assicurazione RC e facilitare i controlli, riducendo il fenomeno dei “pirati” che fuggono dopo gli incidenti. Resta ancora una fase transitoria in cui alcuni canali non sono del tutto operativi. 

Bollo auto 2026: attenzione, tutte le nuove regole

Dal 1° gennaio 2026, il bollo auto potrebbe cambiare significativamente grazie a un decreto attuativo della riforma ...
tag
bollo auto

Pagamenti Bollo auto, scatta una raffica di controlli: chi rischia la patente

Occhio Bollo auto, valanga di controlli: chi rischia il fermo del veicolo (e come salvarsi)

Occhio Bollo auto 2026: attenzione, tutte le nuove regole

ti potrebbero interessare

Benzina, Giorgia Meloni e la sponda tedesca: cosa si muove in Europa

Benzina, Giorgia Meloni e la sponda tedesca: cosa si muove in Europa

Redazione
Superbonus, un salasso da 131 miliardi: l'ultimo drammatico report

Superbonus, un salasso da 131 miliardi: l'ultimo drammatico report

Redazione
Davide Tabarelli: "La crisi energetica? Non è drammatica. E Mosca non ci serve"

Davide Tabarelli: "La crisi energetica? Non è drammatica. E Mosca non ci serve"

Sandro Iacometti
Pensioni di aprile, chi avrà 1.000 euro in meno: scatta il "recupero"

Pensioni di aprile, chi avrà 1.000 euro in meno: scatta il "recupero"