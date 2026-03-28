Bollo auto, valanga di accertamenti in arrivo: chi rischia la stangata

L’assessore al Bilancio della Regione Veneto , Filippo Giacinti, ha presentato il bilancio di previsione definendolo un “bilancio ponte”, non una semplice fotocopia di quello precedente, ma uno strumento che introduce alcune risorse aggiuntive e novità concrete.Dei 56 milioni di euro recuperati, 16 milioni provengono dall’ultima spending review.

Per favorire questo recupero è in arrivo una campagna comunicativa attraverso l’app e il servizio di “sveglia” via e-mail.Questi fondi serviranno in particolare a rafforzare la sanità territoriale (circa 20 milioni non provenienti dal fondo sanitario nazionale), con investimenti in telemedicina, borse di specialità per i medici di medicina generale (per la prima volta equiparate alle altre) e sostegno alle medicine di gruppo, propedeutiche alle future case di comunità. Di fatto chi non ha pagato il bollo auto rischia davvero grosso. Gli accertamenti e il recupero delle posizioni non regolarizzate però permetterà di utilizzare questi fondi per beni e servizi destinati a tutta la comunità.