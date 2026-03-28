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Bollo auto, valanga di accertamenti in arrivo: chi rischia la stangata

sabato 28 marzo 2026
Bollo auto, valanga di accertamenti in arrivo: chi rischia la stangata

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L’assessore al Bilancio della Regione Veneto, Filippo Giacinti, ha presentato il bilancio di previsione definendolo un “bilancio ponte”, non una semplice fotocopia di quello precedente, ma uno strumento che introduce alcune risorse aggiuntive e novità concrete.Dei 56 milioni di euro recuperati, 16 milioni provengono dall’ultima spending review.

La parte più significativa deriva dalla lotta all’evasione sul bollo auto: su 85 milioni di crediti accumulati negli anni, la Regione stima di riuscire a incassarne circa il 30%, pari a 25 milioni di euro. A questi, come ricorda il Corriere, si aggiungono altri 15 milioni previsti come entrate ordinarie, grazie a chi, dopo aver pagato gli arretrati con sanzioni, deciderà di mettersi in regola.

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Per favorire questo recupero è in arrivo una campagna comunicativa attraverso l’app e il servizio di “sveglia” via e-mail.Questi fondi serviranno in particolare a rafforzare la sanità territoriale (circa 20 milioni non provenienti dal fondo sanitario nazionale), con investimenti in telemedicina, borse di specialità per i medici di medicina generale (per la prima volta equiparate alle altre) e sostegno alle medicine di gruppo, propedeutiche alle future case di comunità. Di fatto chi non ha pagato il bollo auto rischia davvero grosso. Gli accertamenti e il recupero delle posizioni non regolarizzate però permetterà di utilizzare questi fondi per beni e servizi destinati a tutta la comunità. 

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