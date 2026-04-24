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Jannik Sinner trionfa contro Bonzi: vittoria sofferta al Masters 1000 di Madrid

venerdì 24 aprile 2026
Jannik Sinner trionfa contro Bonzi: vittoria sofferta al Masters 1000 di Madrid

1' di lettura

Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha dovuto patire tre set per piegare in rimonta la resistenza del francese Benjamin Bonzi (n.104) con il punteggio di 6-7 (6), 6-1, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà il danese Elmer Moller, che ha approfittato del ritiro del canadese Gabriel Diallo (32) sul punteggio di 7-5, 3-3. 

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