Rivalutazione delle pensioni: ecco cosa cambia per chi incassa più di 2.500 euro

La perequazione automatica è il meccanismo che adegua annualmente le pensioni all’inflazione, con l’obiettivo di preservarne il potere d’acquisto. In teoria, l’aumento degli assegni dovrebbe corrispondere all’incremento del costo della vita. Tuttavia, nella pratica questo principio è stato spesso ridimensionato, soprattutto per esigenze di finanza pubblica. Nel tempo, infatti, il legislatore è intervenuto più volte per modulare la rivalutazione, rendendola un diritto non assoluto ma soggetto a limiti variabili.

Nel biennio 2023-2024 è stato introdotto un sistema di indicizzazione differenziata, noto come “sistema a blocchi”. Questo modello ha garantito la rivalutazione piena solo alle pensioni più basse, quelle che arrivavano a circa 2.413 euro lorde, mentre per quelle medio-alte ha previsto percentuali progressivamente ridotte. Il risultato è stato un adeguamento parziale all’inflazione per una larga fascia di pensionati, senza però arrivare a un blocco totale. Si è trattato quindi di una riduzione selettiva degli aumenti, finalizzata a contenere la spesa pubblica e redistribuire le risorse.