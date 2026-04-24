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Busta paga, ecco chi da maggio si troverà 135 euro in più al mese

venerdì 24 aprile 2026
Busta paga, ecco chi da maggio si troverà 135 euro in più al mese

2' di lettura

135 euro in più in busta paga. La novità arriva dopo le trattative avviate dall'Aran. E riguarda le Funzioni locali. Al fine di sostenere il rinnovo contrattuale delle Funzioni locali, sono stati stanziati circa 988 milioni di euro annui. Una somma che permetterà di riconoscere ai lavoratori incrementi stipendiali che, secondo le stime correnti riportate da Brocardi.it, si attesteranno su una media di circa 135 euro mensili. Al momento, comunque, si attende la convocazione dei sindacati da parte dell'Aran per avviare il confronto tecnico.

Ma non è tutto, perché se le trattative dovessero andare in porto, anche il welfare aziendale sarà potenziato. Insomma, più benefici e prestazioni non monetarie che l'amministrazione eroga per migliorare il benessere dei propri collaboratori. In questa prospettiva, si prevede l'introduzione di una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, con un'attenzione specifica rivolta ai genitori con figli in età scolare e ai caregiver, ossia i lavoratori impegnati nell'assistenza quotidiana di familiari non autosufficienti o con disabilità.

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Finita qui? Niente affatto. Il mese di aprile porta buone notizie anche per i dipendenti comunali in relazione ai contratti del triennio precedente. Il portale NoiPA, che gestisce l'elaborazione dei cedolini per la P.A., ha confermato l'applicazione degli adeguamenti stipendiali derivanti dal contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali sottoscritto in via definitiva lo scorso 23 febbraio. Ecco allora che sono stati riconosciuti gli aumenti per il triennio 2022-2024, che si traducono in un incremento medio lordo di circa 140 euro mensili, considerando sia la quota base sia il trattamento accessorio, ovvero quelle voci retributive collegate a prestazioni specifiche o alla produttività.

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