Pensioni, crescono gli assegni per il caro-petrolio: ecco i nuovi importi

A gennaio 2027 ci sarà un adeguamento delle pensioni e di altre prestazioni in denaro. Il motivo? Si deve far fronte all'inflazione maggiore di quanto ipotizzato prima del 28 febbraio scorso e dello scoppio della guerra in Iran che ha fatto correre i prezzi di carburanti e petrolio. Si tratta a tutti gli effetti di una rivalutazione che avrà effetti sull'andamento della spesa primaria corrente e, a cascata, sulla traiettoria della spesa primaria netta, nuovo parametro di riferimento delle regole di bilancio europee.
Come sottolinea il Messaggero, il prossimo anno l'indicatore crescerà del 2,2%. Proprio come indicato nel Documento di finanza pubblica approvato mercoledì scorso. L'aumento è "oltre il limite massimo dell'1,9%" fissato dal Piano strutturale di bilancio concordato con la Commissione europea. Come si evince ancora dal Dfp, lo scostamento deriva "in misura determinante" dalla revisione al rialzo della spesa primaria corrente, prevista in crescita del 2% e non più all'1,5% stimato lo scorso autunno.
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Più nel dettaglio, "la revisione sconta, in particolare, l'impatto atteso delle pressioni inflazionistiche in corso d'anno sulla rivalutazione delle prestazioni sociali in denaro". La spesa per le prestazioni in denaro, sempre secondo le tabelle del Dfp, passerebbe da oltre 459 miliardi nel 2025 a quasi 471,8 miliardi quest'anno, per poi balzare a 487,3 miliardi il prossimo, pari al 20,5% del Pil. L'inflazione poi, misurata dal deflatore dei consumi, sale dall'1,4% del 2025 al 2,8%, riflettendo i significativi aumenti dei prezzi di petrolio e gas. Il picco sarà raggiunto nel quarto trimestre del 2026, per poi diminuire a seguito della flessione dei prezzi dei beni energetici.