Pensioni, crescono gli assegni per il caro-petrolio: ecco i nuovi importi

A gennaio 2027 ci sarà un adeguamento delle pensioni e di altre prestazioni in denaro. Il motivo? Si deve far fronte all'inflazione maggiore di quanto ipotizzato prima del 28 febbraio scorso e dello scoppio della guerra in Iran che ha fatto correre i prezzi di carburanti e petrolio. Si tratta a tutti gli effetti di una rivalutazione che avrà effetti sull'andamento della spesa primaria corrente e, a cascata, sulla traiettoria della spesa primaria netta, nuovo parametro di riferimento delle regole di bilancio europee.

Come sottolinea il Messaggero, il prossimo anno l'indicatore crescerà del 2,2%. Proprio come indicato nel Documento di finanza pubblica approvato mercoledì scorso. L'aumento è "oltre il limite massimo dell'1,9%" fissato dal Piano strutturale di bilancio concordato con la Commissione europea. Come si evince ancora dal Dfp, lo scostamento deriva "in misura determinante" dalla revisione al rialzo della spesa primaria corrente, prevista in crescita del 2% e non più all'1,5% stimato lo scorso autunno.