Pensioni, ecco quali possono essere tagliate: la sentenza che spaventa gli italiani

Attenzione alla vostra pensione: da oggi sono possibili nuovi tagli, il tutto in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Il tema ruota attorno alla perequazione automatica, cioè il meccanismo che adegua gli assegni previdenziali all’andamento dell’inflazione per preservarne il potere d’acquisto. Sulla carta dovrebbe garantire un incremento proporzionale al costo della vita, ma negli ultimi anni la sua applicazione è stata più volte rimodulata, soprattutto in presenza di vincoli di finanza pubblica.
Tra il 2023 e il 2024 è stato introdotto un sistema di indicizzazione differenziata, noto come sistema a blocchi, che ha inciso soprattutto sulle pensioni medio-alte. In concreto, gli assegni più bassi hanno beneficiato di una rivalutazione piena, mentre quelli di importo crescente hanno ricevuto aumenti progressivamente ridotti. Non un blocco totale, dunque, ma una riduzione selettiva degli adeguamenti, con effetti evidenti per chi percepisce importi superiori a determinate soglie.
Pensione di maggio, quando verrà pagata: la data non sarà uguale per tuttiIl pagamento delle pensioni di maggio 2026 non avverrà il primo giorno del mese, poiché coincide con la Fe...
La questione è arrivata fino alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità di queste misure con i principi della Carta. Con la sentenza numero 52 del 2026, i giudici hanno stabilito che il legislatore può intervenire sulla perequazione per esigenze di bilancio, purché l’intervento resti ragionevole e non annulli completamente il meccanismo. Sulla stessa linea si è espressa anche la Cassazione, rafforzando un orientamento che riconosce allo Stato un margine di manovra nel bilanciamento tra tutela dei pensionati e sostenibilità del sistema. In questo quadro, il diritto alla rivalutazione non viene eliminato, ma ridimensionato entro limiti compatibili con i conti pubblici.