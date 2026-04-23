Pensioni, ecco quali possono essere tagliate: la sentenza che spaventa gli italiani

Attenzione alla vostra pensione: da oggi sono possibili nuovi tagli, il tutto in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Il tema ruota attorno alla perequazione automatica, cioè il meccanismo che adegua gli assegni previdenziali all’andamento dell’inflazione per preservarne il potere d’acquisto. Sulla carta dovrebbe garantire un incremento proporzionale al costo della vita, ma negli ultimi anni la sua applicazione è stata più volte rimodulata, soprattutto in presenza di vincoli di finanza pubblica.

Tra il 2023 e il 2024 è stato introdotto un sistema di indicizzazione differenziata, noto come sistema a blocchi, che ha inciso soprattutto sulle pensioni medio-alte. In concreto, gli assegni più bassi hanno beneficiato di una rivalutazione piena, mentre quelli di importo crescente hanno ricevuto aumenti progressivamente ridotti. Non un blocco totale, dunque, ma una riduzione selettiva degli adeguamenti, con effetti evidenti per chi percepisce importi superiori a determinate soglie.