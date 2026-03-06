Benzina, "tasse su chi specula": l'ìdea del governo

I prezzi della benzina volano dopo lo scoppio della guerra in Iran e il governo Meloni corre ai ripari per proteggere i cittadini da chi specula. Sotto monitoraggio non solo il costo dei carburanti, ma in generale anche quello dell'energia. L'obiettivo è evitare che esplodano i costi delle utenze e degli alimentari. Nelle scorse ore, come fatto notare dal Messaggero, il prezzo della benzina in modalità self service è arrivato a una media di 1,72 euro al litro. Mentre il diesel, sempre self service, è salito a 1,815 euro al litro. In alcune città italiane, come denunciato dalle associazioni dei consumatori, il prezzo è arrivato addirittura a superare i due euro. Sopra i 50 euro al megawattora, invece, il prezzo del gas.

Adesso la premier Giorgia Meloni minaccia di usare l'arma delle tasse contro eventuali speculazioni. "Dobbiamo impedire che la speculazione faccia esplodere i prezzi di energia e generi alimentari", ha spiegato. Intanto alle Fiamme Gialle sarebbe stato inviato un dossier sui carburanti, mentre Arera ha annunciato di aver attivato l'Unità di vigilanza energetica, un presidio per il monitoraggio in tempo reale dei prezzi di gas ed elettricità. All'Antitrust, invece, sono già arrivati molti esposti. La soluzione pensata dal governo prevede di colpire, se necessario, i cosiddetti extra-profitti, cioè gli utili in più che arriverebbero dalla speculazione.