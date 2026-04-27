Multe non pagate, da ora via libera agli arresti domiciliari

Se un condannato per un reato non paga la multa che deve versare, sono problemi. A deciderlo la Corte Costituzionale che ha ammesso la detenzione domiciliare se non si paga la multa, superando la disparità tra pene principali e pene sostitutive.

Se un cittadino riceve una condanna a una multa e decide di non pagarla, lo Stato interviene per limitare la sua libertà. "Fino a oggi - spiega laleggepertutti.it - esisteva una differenza ingiusta basata sul tipo di sanzione originaria". Eppure, con la sentenza 54/2026, la Corte costituzionale cambia le regole. In che modo? È illegittima la mancata previsione della conversione, in caso di insolvenza, nella detenzione domiciliare sostitutiva per le pene pecuniarie principali".