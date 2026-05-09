Multe e tasse non pagate? La stretta: ecco quali bonus perdi

Il governo starebbe studiando un piano per chi ha debiti col Fisco, multe e tasse non pagate. Un piano che potrebbe innescare lo stop ad altri bonus che il contribuente infedele potrebbe smettere di ricevere.

L’ipotesi è al vaglio del ministero dell’Economia e punta a collegare le agevolazioni fiscali ai debiti accumulati nei confronti degli enti locali. Sul tavolo ci sono cartelle relative a sanzioni stradali, Tari non versata, Imu arretrata e altre imposte comunali rimaste insolute. L’obiettivo sarebbe quello di compensare automaticamente gli importi dovuti con i bonus maturati dal contribuente.

Il dossier è stato affrontato durante i lavori della commissione Finanze del Senato sul decreto fiscale. A illustrarne i contorni è stata la sottosegretaria al Mef Sandra Savino, di Forza Italia, spiegando che il ministero starebbe lavorando a "un meccanismo che consenta di compensare i crediti derivanti dalle detrazioni fiscali con i debiti accumulati anche verso gli Enti locali".