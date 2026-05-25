Bce, riunione d'urgenza: minaccia-IA, le banche possono collassare?

L'allarme rosso suona ai vertici del sistema bancario, alla Bce: il timore è che l'intelligenza artificiale di Anthropic possa "bucare" gli istituti di tutta europa. Ragione per cui l'Eurotower pone al centro i rischi derivanti dalla sicurezza informatica, il tutto in un incontro con una riunione con le banche Ue convocata per martedì 26 maggio.
Sotto osservazione c'è Claude Mythos, il nuovo modello sviluppato dalla società americana Anthropic, considerato in grado di individuare falle e vulnerabilità nei sistemi informatici con una rapidità senza precedenti. Un salto tecnologico che sta creando forte preoccupazione a Francoforte, dove la Banca centrale europea teme che gli attuali sistemi di difesa degli istituti di credito possano diventare rapidamente inadeguati.
La riunione servirà proprio a fare il punto sui rischi emersi con le nuove generazioni di intelligenza artificiale. Al tavolo prenderanno parte anche alcune banche coinvolte nel "Project Glasswing", il programma promosso da Anthropic che consente a un numero ristretto di partner, perlopiù statunitensi, di utilizzare la versione Preview di Mythos. Tra questi figurano anche grandi gruppi vigilati dalla Bce, comprese filiali europee di colossi di Wall Street come JP Morgan Chase.
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L'obiettivo dell'Eurotower è duplice: da un lato spingere gli istituti europei ad accelerare il rafforzamento delle proprie infrastrutture digitali, dall'altro convincere le banche americane che hanno accesso a Mythos a condividere informazioni e competenze con le controparti europee escluse dal progetto.
Secondo quanto spiegato da Anthropic, il programma Glasswing nasce per "proteggere i software più critici al mondo" ed evitare che modelli avanzati di Ia possano essere usati "contro di essi". Ma è proprio la scelta di limitare l'accesso a pochi partner ad aver acceso i timori in Europa.
"Mythos Preview ha già individuato migliaia di vulnerabilità di elevata gravità, alcune delle quali presenti in tutti i principali sistemi operativi e browser. Data la velocità di progresso dell'intelligenza artificiale, non passerà molto tempo prima che tali capacità si diffondano, potenzialmente anche al di fuori della portata degli attori impegnati a implementarle in modo sicuro. Le conseguenze, per l'economia, la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale, potrebbero essere gravi. Il progetto Glasswing rappresenta un tentativo urgente di mettere queste capacità al servizio della difesa", si legge sul sito ufficiale del progetto.
In una nota del 22 maggio, Anthropic ha inoltre spiegato che "noi e i nostri circa 50 partner abbiamo utilizzato Claude Mythos Preview per individuare oltre 10mila vulnerabilità di gravità elevata o critica nei software più importanti al mondo". Un numero enorme che, secondo la società, sta cambiando radicalmente il settore della cybersicurezza.
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A rilanciare l'allarme è stato anche Frank Elderson, vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Bce. "Visti i progressi dell'intelligenza artificiale, è necessario affrontare più rapidamente" i problemi legati alla sicurezza informatica delle banche, ha spiegato al Financial Times. E ancora: "Sembra che se uno dei principali fornitori di software rilascia una patch, sia possibile decodificare la vulnerabilità che la patch dovrebbe correggere, non in settimane ma forse in 30 minuti". Per questo, ha aggiunto, gli istituti dovranno velocizzare drasticamente l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza.