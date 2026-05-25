Bce, riunione d'urgenza: minaccia-IA, le banche possono collassare?

Sotto osservazione c'è Claude Mythos , il nuovo modello sviluppato dalla società americana Anthropic, considerato in grado di individuare falle e vulnerabilità nei sistemi informatici con una rapidità senza precedenti. Un salto tecnologico che sta creando forte preoccupazione a Francoforte, dove la Banca centrale europea teme che gli attuali sistemi di difesa degli istituti di credito possano diventare rapidamente inadeguati.

L'obiettivo dell'Eurotower è duplice: da un lato spingere gli istituti europei ad accelerare il rafforzamento delle proprie infrastrutture digitali, dall'altro convincere le banche americane che hanno accesso a Mythos a condividere informazioni e competenze con le controparti europee escluse dal progetto.

Secondo quanto spiegato da Anthropic, il programma Glasswing nasce per "proteggere i software più critici al mondo" ed evitare che modelli avanzati di Ia possano essere usati "contro di essi". Ma è proprio la scelta di limitare l'accesso a pochi partner ad aver acceso i timori in Europa.

"Mythos Preview ha già individuato migliaia di vulnerabilità di elevata gravità, alcune delle quali presenti in tutti i principali sistemi operativi e browser. Data la velocità di progresso dell'intelligenza artificiale, non passerà molto tempo prima che tali capacità si diffondano, potenzialmente anche al di fuori della portata degli attori impegnati a implementarle in modo sicuro. Le conseguenze, per l'economia, la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale, potrebbero essere gravi. Il progetto Glasswing rappresenta un tentativo urgente di mettere queste capacità al servizio della difesa", si legge sul sito ufficiale del progetto.

In una nota del 22 maggio, Anthropic ha inoltre spiegato che "noi e i nostri circa 50 partner abbiamo utilizzato Claude Mythos Preview per individuare oltre 10mila vulnerabilità di gravità elevata o critica nei software più importanti al mondo". Un numero enorme che, secondo la società, sta cambiando radicalmente il settore della cybersicurezza.