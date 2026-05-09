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Il gossip del barista di Draghi: "Governo tecnico? C'è qualcosa"

sabato 9 maggio 2026
Il gossip del barista di Draghi: "Governo tecnico? C'è qualcosa"

2' di lettura

Rispunta il barista di Mario Draghi. Antonio Proietti è il titolare del locale di fronte all’abitazione dell’ex presidente del Consiglio a Roma. E ieri, in collegamento con la trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora, Proietti tra il serio e il faceto ha parlato della possibilità che l’ex presidente della Bce venga coinvolto in un futuro esecutivo non politico. «Attualmente sono qui, di solito vivono a Città della Pieve mentre ora sono qui a Roma, quindi sicuramente c'è qualcosa...» ha detto ieri il titolare del bar.

Nel novembre 2021 lo stesso barista era stato protagonista, sempre con lo stesso programma di Radio1, di un retroscena sulla possibile elezione (poi sfumata) di Mario Draghi al Quirinale. «Ogni tanto la signora Serenella Draghi viene al nostro bar, l’ultima volta la settimana scorsa, coi ragazzi della scorta» aveva detto Proietti.

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«È molto stressata». E alla domanda sulla possibile ascesa al Colle, Proietti riposta la seguente risposta della signora Draghi: «Sì sì, lo fa mi ha detto». E ancora: «Ha detto sì, sì, sicuramente lo farà. Me lo ha detto un po’ sconsolata, perché saranno molto impegnati. Di solito stavano sempre a città della Pieve andando al Quirinale sarà molto più complicato». Uno scenario che, come sappiamo, non si è realizzato: alla fine Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica e a Palazzo Chigi è andata Giorgia Meloni. L’ipotesi del governo tecnico in caso di pareggio nelle urne alle politiche 2027 aleggia da qualche settimana nei palazzi romani, in concomitanza con la sconfitta referendaria del Centrodestra sul quesito relativo alla riforma della Giustizia.

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