Piazza Affari mai così in alto Superato il record di 26 anni fa

Sarà pure vero, come dicono gli espertoni di economia che la sanno lunga perché tastano il polso della gggente nei mercati rionali, che la finanza ha poco a che fare con la vita quotidiana. Analisi a dire la verità assai azzardata, perché i titoli azionari sono nel portafoglio non solo degli squali di Wall Street, ma anche dei piccoli risparmiatori, dei prodotti gestiti in cui investono le famiglie e soprattutto dei fondi previdenziali, quelli che vengono chiamati in causa solo quando i dazi di Trump fanno crollare (temporaneamente) le Borse e mettono a rischio le pensioni dei lavoratori. Senza contare che l’andamento dei mercati misura la fiducia degli investitori nazionali e internazionali nelle aziende che mandano avanti il Pil e l’occupazione. Ma vabbè. Sta di fatto che ieri il Ftse Mib, l’indice principale di Piazza Affari, ha chiuso a 50.220 punti. Il che non è una quisquilia, ma una cifra che supera il vecchio muro dei 50.109 e manda in pensione un record che resisteva dal marzo del 2000, 26 anni fa, quando nelle case si navigava ancora col modem gracchiante, le "dot-com" sembravano la nuova frontiera del capitalismo e gli investitori compravano qualsiasi titolo avesse un punto nel nome come cercatori d'oro esaltati nel Klondike digitale.

Qui non stiamo parlando di algoritmi impazziti, di speculazione selvaggia, di broker che guadagnano barche di soldi sulla pelle della povera gente. Certo, ci sono anche quelli. Ma a spingere il listino sono prevalentemente investitori che scommettono i propri quattrini sulla piazza finanziaria di un Paese che una propaganda disfattista e autolesionista, fortunatamente tenuta in scarsissima considerazione dai mercati, continua a dipingere sull’orlo del baratro. La realtà è che, malgrado le evidenti distanze delle nostre società rispetto ai colossi mondiali del tech, la performance del Ftse Mib dall’inizio dell’anno (+11,7%) pone Piazza Affari tra le migliori Borse mondiali, alle spalle solo di Nasdaq, Seul e Tokyo, listini ad alta componente tecnologica che hanno beneficiato della incredibile spinta dell'intelligenza artificiale.

È difficile da mandare giù per chi continua a parlare solo di frigoriferi vuoti e famiglie che non riescono più a fare la spesa o il pieno di benzina. Ma accanto a chi lavora con la finanza e fa soldi con i soldi (chiamali scemi), a festeggiare ci sono anche le famiglie che hanno piazzato qualche risparmio nei fondi comuni di investimento, i lavoratori che hanno messo il Tfr nella previdenza integrativa, chi ha sottoscritto una polizza vita per lasciare un piccolo gruzzolo ai propri figli. È difficile da mandare giù, ma una Borsa che corre attira investimenti per le imprese che vogliono crescere e allargare il loro business, il che significa più assunzioni, stipendi migliori e più tasse alle Stato. Ovviamente, l’Italia non è la sola ad aver ingranato la marcia. Ieri, sull’onda dell’ottimismo per le trattative con l’Iran, la festa dei mercati è stata abbastanza diffusa. In una seduta orfana di Wall Street, chiusa per il Memorial Day, di Londra e di una manciata di altri listini - tra cui Zurigo, Hong Kong e Seul le Borse europee hanno chiuso tutte in forte rialzo con in testa Madrid (+2,2%), Francoforte (+2%) e Parigi (+1,8%). Milano, malgrado il record storico, ieri non è stata la migliore, con un rialzo che si è fermato all'1,4%. Bene anche i bond: i rendimenti dei Btp sono scesi di quasi 12 punti base, al 3,65%, mentre lo spread con il Bund si è richiuso di due punti a quota 70.