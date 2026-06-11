Bce, tassi su dello 0,25%: stangata sui mutui, ecco le cifre

In risposta ai rincari dell'energia e alla generale accelerazione dell'inflazione nell'eurozona innescate dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ecco il primo rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea. Si tratta del primo aumento dal settembre del 2023, quando venne operato l'ultimo rialzo in occasione della precedente fase di rialzo inflazionistico. In particolare, il consiglio direttivo ha alzato di 0,25 punti percentuali i livelli guida e il principale riferimento, che resta il tasso sui depositi, sale così al 2,25%.

"Il Consiglio si impegna a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine - si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione -. Il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e la decisione di aumentare i tassi è solida rispetto a una serie di scenari che delineano come lo shock potrebbe evolvere e incidere sulle prospettive di medio termine per l'area dell'euro". La Bce non aveva più modificato i tassi dal giugno 2025, quando li aveva portati al 2%. Oggi sono state riviste al rialzo anche le previsioni di inflazione e limate quelle di crescita economica.