Pensioni, raddoppiano gli aumenti: ecco tutti i nuovi assegni fascia per fascia

Tra gli assegni interessati figurano anche le pensioni minime. L'importo attualmente fissato a 611,85 euro mensili potrebbe salire a circa 629 euro, con un incremento di una ventina di euro. Resta però da capire quale sarà il destino delle maggiorazioni straordinarie introdotte negli ultimi anni e in scadenza con la normativa attuale.

Le prime proiezioni indicano infatti un adeguamento più consistente rispetto a quello riconosciuto nel 2026 . Alla base c'è il meccanismo della perequazione automatica, pensato per proteggere il potere d'acquisto dei pensionati dall'aumento del costo della vita. Il parametro utilizzato è l'indice FOI dell'Istat e, secondo le stime contenute nel Documento programmatico di bilancio, nel 2027 la rivalutazione potrebbe attestarsi al 2,8%, contro l'1,4% applicato quest'anno.

Nel 2027 sono in arrivo aumenti delle pensioni che, in base alla rivalutazione, potrebbero essere pari quasi al doppio di quelli di quest'anno. Il caso viene analizzato nel dettaglio da brocardi.it, che entra nel merito delle simulazioni e delle diverse fasce previdenziali.

Sul tavolo c'è inoltre il tema dell'incremento "al milione", oggi pari a 136,44 euro mensili . Un eventuale rafforzamento della misura potrebbe portare il beneficio fino a 156,44 euro. In base alle decisioni che verranno assunte dal legislatore, l'assegno complessivo per chi percepisce il minimo potrebbe quindi oscillare tra circa 765 e 785 euro al mese.

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Novità anche sul fronte anagrafico. Dal 2027, per richiedere l'assegno sociale, sarà necessario aver compiuto 67 anni e un mese di età, con un ulteriore aumento previsto nel 2028 a 67 anni e tre mesi in virtù dell'adeguamento alla speranza di vita.

La rivalutazione coinvolgerebbe inoltre le prestazioni destinate alle persone con disabilità. La pensione base per gli invalidi civili totali passerebbe da 340,71 a circa 350 euro mensili. Incrementi previsti anche per le misure dedicate ai non vedenti e agli ipovedenti, con importi che crescerebbero di alcuni euro al mese.