Superbonus, terremoto nel calcio: il presidente coinvolto nella truffa da 14 miloni

Coinvolge la società del patron della Juve Stabia Alfredo Guerri l'inchiesta della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e della Procura di Napoli Nord sulla presunta truffa del Superbonus 110 che ha portato a un sequestro di beni del valore di 14 milioni di euro. I finanzieri hanno sequestrato crediti fiscali generati, indebitamente, relativi con le agevolazioni previste dal Superbonus 110%, per oltre 14,5 milioni di euro, il complesso aziendale e le quote delle società Domus srl e Gold srl ipotizzando i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Gli inquirenti hanno provveduto a informare il procuratore nazionale antimafia e il procuratore di Napoli che si stanno occupando con un'indagine dell'amministrazione giudiziaria della Juve Stabia srl, la società di calcio di serie B acquisita di recente dall'imprenditore Guerri attraverso la Domus srl. Dall'indagine sulla truffa con il superbonus 110% sono emersi gravi indizi nei confronti del rappresentante legale della società che, per conto di una serie di condominii, ha eseguito interventi di ristrutturazione utilizzando le agevolazioni fiscali previste nel decreto rilancio. Grazie a tecnici compiacenti, si legge in una nota del procuratore Domenico Airoma, pur non avendo mai avviato i lavori edili avrebbe comunque emesso le fatture.