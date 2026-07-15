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Superbonus, truffa a Salerno: ecco quanti milioni sequestra la GdF

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mercoledì 15 luglio 2026
Superbonus, truffa a Salerno: ecco quanti milioni sequestra la GdF

2' di lettura

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo da circa 7,4 milioni di euro nei confronti di una societa' attiva nel settore edile e dell'impiantistica della provincia e dei suoi amministratori, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Salerno su Superbonus 110% e Iva. Le indagini hanno coinvolto sei persone e hanno riguardato la posizione fiscale della società e diverse commesse di ristrutturazione e riqualificazione energetica ammesse alle agevolazioni edilizie del Superbonus 110%, la misura voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento Cinque Stelle. Gli accertamenti degli investigatori sono stati svolti esaminando la documentazione contabile e fiscale, i contratti di appalto, le fatture, gli stati di avanzamento dei lavori, le asseverazioni tecniche e le comunicazioni di cessione dei crediti, ma anche eseguendo sopralluoghi, rilievi fotografici e acquisendo dichiarazioni dei committenti e di altre persone informate.

Da lì, gli inquirenti hanno ricostruito le operazioni contestate e hanno confrontato quanto formalmente attestato con lo stato effettivo delle opere. Contestati l'omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione relativa al 2023 per 4,8 milioni di euro e l'indebita maturazione e cessione di crediti d'imposta riconducibili al Superbonus 110%, per ulteriori 2,6 milioni di euro.

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Per chi indaga, la società avrebbe operato quale general contractor in diversi interventi edilizi, emettendo fatture per importi che non corrispondevano alle opere effettivamente realizzate e facendo predisporre stati di avanzamento dei lavori e asseverazioni che attestavano interventi mai eseguiti o eseguiti soltanto in minima parte.  Sulla base di quella documentazione, sono stati generati crediti d'imposta poi ceduti alla società e in parte utilizzati in compensazione. In alcuni casi, la cessione sarebbe avvenuta all'oscuro dei committenti. Sarebbero emersi, inoltre, scostamenti tra i lavori dichiarati, gli importi fatturati e le opere concretamente riscontrate.

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