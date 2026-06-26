Diesel, 1° ottobre 2026: quali auto non possono più circolare (e dove)

Stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5. Il blocco entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 e riguarderà quattro Regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lo stop avrebbe dovuto partire già lo scorso anno, ma era stato rinviato. Ora non c'è più margine per farlo slittare. Le auto a gasolio con standard Euro 5 o inferiori dovranno fermarsi, seguendo le regole che sono differenti in ciascuna Regione. In ogni caso in futuro ogni Regione potrà decidere di evitare il blocco sostituendolo con altre misure per la qualità dell'aria.

Lombardia

Il divieto di circolazione delle auto diesel Euro 5 partirà il 1° ottobre 2026 e sarà valido per tutto l'anno. Il blocco sarà però in vigore solo nei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì. L'orario in cui andrà rispettato tra le 7.30 e le 19.30. Chi vuole (o deve) continuare a usare un'auto Euro 5 nei Comuni interessati dovrà utilizzare il meccanismo Move-In, che permette di effettuare, a pagamento, un massimo di chilometri nelle zone del blocco.

Veneto

Il divieto di circolazione resterà in vigore fino al 30 aprile 2027. Ogni anno, poi, si ripeterà dal mese di ottobre a quello di aprile. L'orario da rispettare sarà dalle 8 alle 18, sempre nei giorni feriali (da lunedì a venerdì).

Emilia-Romagna

Il blocco per le auto diesel Euro 5 andrà dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027. Questo anche per gli anni a seguire. Resterà in vigore nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 18.30. Sono automaticamente inclusi i Comuni oltre i 100mila abitanti, ma quelli più piccoli potranno comunque decidere di aderire volontariamente alla misura.

Piemonte

Il divieto andrà dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027. A partire dall'anno prossimo, invece, il periodo di riferimento andrà dal 15 settembre al 15 aprile tutti gli anni. Anche in questo caso si tratta solo dei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 18.30.

Ecco nel dettaglio i Comuni coinvolti: Bergamo, Bologna, Brescia, Forlì, Milano, Modena, Milano, Monza, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Torino, Venezia, Verona, Vicenza.