Jannik Sinner, l'ex tennista lo avverte: "Chi può diventare numero 1"

Jannik Sinner sta attraversando uno dei migliori periodi della sua carriera. L'altoatesino è tornato numero uno al mondo, complice il brutto infortunio al polso di Carlos Alcaraz, che lo ha tenuto ai box per quasi tutta la stagione. Ma l'azzurro, dopo la disfatta al Roland Garros, ha saputo riprendersi alla grande a Londra, portandosi a casa per la seconda volta consecutiva il trofeo di Wimbledon, forse il grande Slam più prestigioso del circuito. Dietro Sinner, invece, c'è il vuoto. Unica menzione speciale: Alexander Zverev, che ha trionfato a Parigi ma che ancora non dà segnali in ottica corsa alla vetta del ranking.

Non è di questo avviso Andrea Petkovic. L'ex tennista tedesco, in un'intervista rilasciata a Sport1, ha messo in guardia Jannik Sinner dall'ascesa di Zverev: “Al momento la possibilità di vedere Zverev numero uno al mondo è concreta. Se continua come ci ha lasciati a Wimbledon io credo che ha una buona possibilità- Poi se Sinner e Alcaraz – quando rientrerà – continueranno a dettare questo ritmo non sarà semplice. Sinceramente il suo cambio gioco è evidente e anche a Wimbledon ha dimostrato di essersi abituato a questo, ora inoltre è più maturo e più solido in campo, ha ben chiaro l’atteggiamento e l’identità in campo che lui vuole seguire”.