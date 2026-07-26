Emanuele Pozzolo minacciato di morte: "Salterai in aria insieme alla tua famiglia

"Preparati che tra poco qualcuno ti farà saltare in aria insieme alla tua famiglia, b…''. È la frase shock apparsa in un commento sotto il profilo del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo, che aveva pubblicato la notizia dell'attentato a Berlino. A darne notizia una nota di FnV. "Il clima d'odio di certi personaggi ha un istigatore principale, che è la sinistra. Arrivare a minacciare me, mia moglie e i miei bambini pubblicamente è qualcosa di inaudito e che preoccupa profondamente. Sarebbe troppo aspettarsi la solidarietà bipartisan di tutti i partiti, ma almeno una riflessione doverosa sulla deriva di violenza di chi vorrebbe imbavagliare chiunque non la pensi come loro, arrivando, perfino, a dichiarare di volerli uccidere'', ha commentato Pozzolo nella nota.

E proprio ieri, sabato 25 luglio, ci sono stati momenti di tensione in Piazza Maria Immacolata a Taranto, dove un gazebo di Futuro nazionale, impegnato in una raccolta firme sui temi della sicurezza e della legittima difesa, è stato rovesciato e distrutto da un gruppo di persone. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha evitato che la situazione degenerasse, riportando la calma dopo oltre un'ora di insulti e urla. La Digos è attualmente al lavoro per identificare i responsabili. Francesco Battista, referente cittadino del movimento fondato dal Generale Vannacci ed ex segretario della Lega, ha ricostruito l'accaduto: "Una quindicina di persone ha assalito il nostro gazebo distruggendo manifesti ed il gazebo stesso". Nonostante i momenti di caos, gli attivisti hanno evitato lo scontro diretto non rispondendo alle provocazioni.