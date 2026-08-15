Ecco qual è il miglior paese al mondo dove godersi l'assegno della pensione

La città di Panama è stata indicata come una delle migliori destinazioni al mondo per trascorrere la pensione. A stabilirlo è l’International Living Annual Global Retirement Index, che ogni anno analizza i Paesi in cui i pensionati possono vivere in modo più sano e felice, contenendo le spese e beneficiando di condizioni favorevoli.

Panama si è distinta per il costo della vita, i vantaggi fiscali, la sicurezza e la qualità dello stile di vita. Gli espatriati possono vivere con poco più di 2.000 euro al mese, mentre i redditi prodotti all’estero non sono soggetti a tassazione. Per le abitazioni principali, inoltre, l’imposta sulla proprietà è pari allo 0,5%.

Particolarmente interessanti sono anche le agevolazioni riservate ai pensionati. Chi dispone di un reddito mensile di almeno 1.000 euro può ottenere uno specifico visto in circa sei mesi e accedere a numerosi sconti: fino al 50% sui biglietti del cinema, oltre a riduzioni del 25% sulle bollette dell’elettricità e sui pasti al ristorante.

A rendere Panama una meta ideale contribuisce anche il clima caldo durante tutto l’anno, che consente di trascorrere molto tempo all’aria aperta. I pensionati possono dedicarsi al mare, al golf, al tennis, al pickleball e alle passeggiate. La popolazione locale, inoltre, è descritta come cordiale e accogliente, facilitando l’inserimento nella comunità.

Grazie a questi vantaggi, Panama ha superato nella classifica destinazioni molto apprezzate dai pensionati, tra cui Spagna, Portogallo e Thailandia, affermandosi come una delle mete più interessanti per chi desidera godersi serenamente gli anni dopo il lavoro.