Pensione in paradiso (a due passi dall'Italia): sul conto, 18mila € in più ogni anno

Fuga all'estero una volta raggiunta la pensione. Un trend sempre più consolidato e in costante crescita, considerati gli assegni troppo bassi per poter sostenere il costo della vita nello Stivale. E tra le mete più gettonate c'è l'Albania.

A spingere molti pensionati italiani verso Tirana, Durazzo o Valona è soprattutto il trattamento fiscale riservato ai redditi previdenziali percepiti dagli stranieri. Grazie alla normativa locale e alla convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, in alcuni casi è infatti possibile ricevere la pensione senza subire alcuna tassazione.

Il meccanismo è semplice: chi trasferisce la propria residenza fiscale in Albania e percepisce una pensione maturata nel settore privato può beneficiare di un'imposta pari allo 0% sul trattamento previdenziale. In questo modo l'assegno viene accreditato al lordo, senza le trattenute Irpef normalmente applicate in Italia.

La convenzione bilaterale tra i due Paesi prevede infatti che le pensioni siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Poiché l'Albania non applica imposte su questi redditi per i pensionati stranieri, il vantaggio economico può essere significativo.

Quanto si guadagna davvero? Dipende dall'importo della pensione. In linea generale, per assegni medio-alti il risparmio fiscale può arrivare a diverse migliaia di euro all'anno, equivalenti anche a tre o quattro mensilità nette aggiuntive. Più elevata è la pensione, maggiore diventa il beneficio derivante dall'assenza di tassazione. Per fare qualche esempio pratico, per una pensione lorda annua di 22mila euro il guadagno netto annuale è di 5.060 euro; per una pensione lorda annua di 35mila euro è di 8.890 euro; per una pensione lorda annua di 60mila euro si arriva a un guadagno netto pari a 18.440 euro.

Attenzione però: non tutti possono usufruire dello stesso regime. La distinzione fondamentale riguarda la provenienza della pensione. I trattamenti maturati nel settore privato rientrano nelle agevolazioni previste dalla convenzione. Diverso il caso degli ex dipendenti pubblici, come insegnanti, militari o funzionari statali: per loro continua a valere la tassazione italiana, anche dopo il trasferimento all'estero.

Per ottenere il riconoscimento della residenza fiscale albanese non basta cambiare indirizzo sulla carta. L'agenzia delle Entrate verifica con attenzione questi trasferimenti e richiede che il contribuente trascorra all'estero almeno 183 giorni all'anno, si iscriva all'Aire e sposti realmente in Albania il proprio centro di interessi personali ed economici.

In assenza di questi requisiti, il trasferimento potrebbe essere considerato fittizio, con il rischio di accertamenti fiscali, recupero delle imposte non versate e relative sanzioni. Per questo motivo, chi intende trasferirsi deve pianificare ogni passaggio con estrema attenzione, evitando scorciatoie che potrebbero trasformare un'opportunità in un problema con il fisco.